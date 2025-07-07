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Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu

Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:147/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimiz.
Metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimiz.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), metan gazına maruz kalarak hastaneye kaldırılan askerlerden şehit olanların sayısının 12’ye yükseldiği duyurdu. Şehitlerimizin isimleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
  • "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen
  • Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şehitlerimizim isimleri belli oldu

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Piyade Teğmen Furkan Sert, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Piyade Uzman Çavuş Kani Obi, piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir, Özkan Özkanlı, Ahmet Kuşak, Celalettin Uyanık, Ahmet Gültekin.

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