‘Mağdurum’ deyip şikayetçi oldu

Türkiye’nin gündemine oturan fon vurgunu davasının kilit ismi Fatih Terim, Seçil Erzan’dan şikayetçi oldu. Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan, “Fatih Terim’in de para verdiği, getirisi yüksek çok özel bir fon olduğunu belirterek” milyonlarca dolar toplamıştı. Erzan’ın para toplarken ismini kullandığı Fatih Terim’in neden müşteki ya da şüpheli olmadığı tartışılırken, dün Terim cephesinden açıklama geldi. Erzan’ı tanıdığını, kızı ve damadının para kaptırdığını söyleyen Terim, mağdur olduğunu belirtti.





ALGI OPERASYONU

Terim’in avukatı Tufan Karataş Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Adli makamlara iletilmiş bir konu müvekkilimle ilişkilendirilmek isteniyor. Profesyonel bir el tarafından olumsuz algı oluşturuluyor” dedi. Soruşturma dosyasının 15 klasöre yakın içeriğindeki müşteki, sanık vetanık ifadeleri, toplanan deliller içinde, tüm belge ve bilgilerin hiçbirinde “Fatih Terim Fonu” ibaresinin kullanılmadığını öne süren Karataş, “Bu kavram bir numaralı sanık ve Fatih Terim’i hedef alan kişiler tarafından ortaya atılıyor” diye konuştu.





ZİMMET SORUŞTURMASI

Konuyla ilgili 5 ayrı soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Karataş, Terim’in Seçil Erzan’dan şikayetçi olduğunu kaydetti. Daha önce Terim’in Erzan’a para vermediğini, bankada bulunan parasının Erzan tarafından kullanıldığını açıklayan Karataş, hesaplarda dikkat çekmeyecek şekilde eksilme olduğu bilgisini vermişti. Hesaptan para çekildiği için bunun zimmet olarak seyretme ihtimalinden söz eden Karataş, Terim’in bu kapsamda yürütülen başka bir soruşturmada şikayetçi olduğunu duyurdu. Karataş, “Cumhuriyet Başsavcılığı, ana soruşturmadan 6 ayrı tefrik kararı vermiştir. Fatih Terim’in şikâyete konu dosyası bu çerçevede ayrı bir soruşturma numarasına kaydedilmiş ve bu konudaki soruşturma devam etmektedir” dedi.



