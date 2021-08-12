Gündem Mahallede anonsu duyan yangına koştu
MANİSA

Mahallede anonsu duyan yangına koştu

Manisa’nın Selendi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için mahalle hoparlöründen yapılan anonsu duyduktan sonra bölgeye koşturan vatandaşlar, çapa ve küreklerle alevlere ilk müdahaleyi yaparak, yangının büyümesini önledi.

Haber Merkezi İHA
Mahallede anonsu duyan yangına koştu
Ellerindeki işi gücü bırakarak yangın bölgesine koşturan vatandaşlar, jandarma ekipleriyle birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Selendi ilçesine bağlı Terziler Mahallesi sınırlarındaki makilik alanda çıkan yangın vatandaş, jandarma, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

İHA
İHA

Edinilen bilgiye göre, Arı Kaya mevkiinde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangın için Terziler Mahallesi Muhtarlığı da anons yaptırarak, vatandaşlardan destek istedi.

İHA
İHA

Ellerindeki işi gücü bırakarak yangın bölgesine koşturan vatandaşlar, jandarma ekipleriyle birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların çabası yangının kontrol altına alınmasına büyük katkı sağladı.

İHA
İHA

50 dekarlık alanın küle döndüğü yangına, 3 arazöz, 3 itfaiye ve 2 su ikmal aracı ile müdahale edildi. Yangın bölgesine gelen Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da yetkililerden bilgi aldı.

İHA
İHA

“Çapa ve küreğini alan yangın yerine geldi”

Yangın hakkında bilgi veren Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim, “Saat 11.45 gibi ihbar geldi. Hemen 112’yi aradım ve yardım istedim. Ben de pazardaydım ve hemen çıkıp bölgeye geldim. Aynı zamanda mahallede anons yaptırdık. Çapa ve küreğini alan yangın yerine geldi. Herkes işini gücünü bırakıp bölgeye ulaştı. Çapa ve kürekle kısmen yangını durdurduk. Daha sonra yangın söndürme ekipleri de geldi” dedi.

Manisa'da 6 farklı noktada çıkan orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
GÜNDEM
Manisa'da 6 farklı noktada çıkan orman yangınında 'sabotaj' şüphesi

Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi
FOTOĞRAF 8
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Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi.
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M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı.
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Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi.
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Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi
Çok sayıda bölgede orman yangınları ile mücadele sürerken bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Akhisar'da seyir halindeki bir araçtan çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçrayınca üç hektar alan küle döndü.
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