AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dün partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.

Ünal'ın konuştuğu sırasında salonda bulunan bir vatandaş, yüksek sesle "Sayın bakanım ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda." dedi.

"SÖZÜMÜ BİTİREBİLİR MİYİM GÜZEL KARDEŞİM"

Ünal ise bu sırada araya girerek "Sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim. Konuşma yapıyoruz burada." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından Ünal'ın vatandaşı dinlemediği iddia edilerek tepki gösterildi

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak toplantıda konuşan vatandaşın çiftliği olduğu, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu olduğu ortaya çıktı.

Bunun yanında Adıyaman Belediyesi'nden de maddi destek alan bir vatandaş olduğu belirlendi.

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OYNAT 00:27 ​Mahir Ünal'a 'Açım' diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman'da yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş 'Ben açım.' diyerek Ünal'ın sözünü kesti. Vatandaşın çiftlik ve sürü sahibi olduğu, buna rağmen belediyeden maddi yardım aldığı ortaya çıktı.



Vatandaşı konuşturmadığı iddia edilen Ünal, kendisine gelen tepkilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Toplantı sonrasında vatandaşı dinlediğini belirten Ünal, 'Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz.' dedi.

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"TOPLANTI SONRASI KENDİSİNİ DİNLEDİM, BU BİLGİLERİ O VERDİ"

Toplantı sonrasında vatandaşla bir araya gelen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz."

Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız.Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi.Hakikat kazanacak,siz kaybedeceksiniz. https://t.co/9vD5bbGXUm REKLAM January 15, 2022

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