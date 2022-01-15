Gündem Mahir Ünala Açım diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
ADIYAMAN

Mahir Ünal'a 'Açım' diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman'da yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş "Ben açım." diyerek Ünal'ın sözünü kesti. Vatandaşın çiftlik ve sürü sahibi olduğu, buna rağmen belediyeden maddi yardım aldığı ortaya çıktı. Vatandaşı konuşturmadığı iddia edilen Ünal, kendisine gelen tepkilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Toplantı sonrasında vatandaşı dinlediğini belirten Ünal, "Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünala Açım diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
​Mahir Ünal'a 'Açım' diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dün partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.

Ünal'ın konuştuğu sırasında salonda bulunan bir vatandaş, yüksek sesle "Sayın bakanım ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda." dedi.

"SÖZÜMÜ BİTİREBİLİR MİYİM GÜZEL KARDEŞİM"

Ünal ise bu sırada araya girerek "Sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim. Konuşma yapıyoruz burada." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından Ünal'ın vatandaşı dinlemediği iddia edilerek tepki gösterildi

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak toplantıda konuşan vatandaşın çiftliği olduğu, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu olduğu ortaya çıktı.

Bunun yanında Adıyaman Belediyesi'nden de maddi destek alan bir vatandaş olduğu belirlendi.

​Mahir Ünal'a 'Açım' diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
OYNAT 00:27
​Mahir Ünal'a 'Açım' diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman'da yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş 'Ben açım.' diyerek Ünal'ın sözünü kesti. Vatandaşın çiftlik ve sürü sahibi olduğu, buna rağmen belediyeden maddi yardım aldığı ortaya çıktı.

Vatandaşı konuşturmadığı iddia edilen Ünal, kendisine gelen tepkilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Toplantı sonrasında vatandaşı dinlediğini belirten Ünal, 'Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz.' dedi.

"TOPLANTI SONRASI KENDİSİNİ DİNLEDİM, BU BİLGİLERİ O VERDİ"

Toplantı sonrasında vatandaşla bir araya gelen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz."

AK Parti'li Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı
GÜNDEM
AK Parti'li Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı
OYNAT 02:19
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HDP vekili Semra Güzel'in terörist ile fotoğraflarına tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ünal konuşmasında, '2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım. Kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyor. Şimdi HDP'nin yanında CHP'de savunmaya başladı.' ifadelerini kullandı.

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