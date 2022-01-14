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POLİTİKA

AK Parti'li Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HDP Milletvekili Semra Güzel’in terörist ile fotoğraflarına tepki göstermeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

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Haber Merkezi İHA
AK Partili Mahir Ünal: CHP de terörü savunmaya başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal

HDP Milletvekili Semra Güzel ile PKK’lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğrafları Türk siyasetindeki sıcaklığını koruyor. AK Parti Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP’nin HDP ile ittifak yaptığına vurgu yaptı.

"Manipülasyon oluşturmak istiyor"


Danışma meclisi toplantısında Semra Güzel’in ortaya çıkan fotoğrafına değinen Mahir Ünal, “2017 yılında Adıyaman’da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım. Kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyor. Şimdi HDP’nin yanında CHP’de savunmaya başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’na bunu sordular. Dediler ki ‘Buna ne diyorsunuz? Buna bir tepkiniz olmayacak mı?’ Kemal Kılıçdaroğlu, ‘O iş çözüm sürecinde olmuş’ dedi. Çözüm sürecinin ne olduğunu unutanlar için hemen oradan bir ne oluşturmak istiyor? Bir dezenformasyon, manipülasyon oluşturmak istiyor.

"Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık"

Çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için gerekli enstrümanları kullanarak, terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir. Devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak, terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. Peki AK Parti çözüm sürecinde terörü bitirmek için Cumhurbaşkanımızın o günkü ifadesiyle, elini taşın altına koyup, ‘Gerekirse baldıran zehri içerim’ dedi mi? Dedi. Peki biz terörü bitirmek için bütün riskleri aldık mı? Aldık. Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık mı? Yaptık” dedi.

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HDP'li Semra Güzel'in PKK kampında teröristlerle samimi pozlarının ortaya çıkması terör örgütü PKK'yla HDP bağını yeniden gündeme getirdi. HDP'liler geçmişte, “Öcalan'ın heykelini dikeceğiz', “PKK barış hareketi', “Sırtımızı PKK/YPG'ye yaslıyoruz', “PKK sizi tükürüğüyle boğar' gibi çıkışlarda bulunmuş; TBMM'de PKK marşları söyleyip teröristleri anmışlardı.
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