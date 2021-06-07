Gündem Mahir Ünaldan hayvan hakları yasası açıklaması Meclis tatile girmeden çalışma tamamlanacak
POLİTİKA

Mahir Ünal'dan hayvan hakları yasası açıklaması: Meclis tatile girmeden çalışma tamamlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvan hakları ile ilgili çalışmanın Meclis tatile girmeden tamamlanacağını söyledi. Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK toplantısında masaya yatırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünaldan hayvan hakları yasası açıklaması: Meclis tatile girmeden çalışma tamamlanacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal

Hayvan hakları yasasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis tatile girmeden çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak.

Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.

Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi: MYK'da gündeme gelecek
GÜNDEM
Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi: MYK'da gündeme gelecek
Abone Ol Google News
18 yaşına girer girmez muhtar oldu

18 yaşına girer girmez muhtar oldu

Dün yapılan seçimi kazanan genç muhtarın ilk sözleri.
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
HDPye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi AYM'ye gönderdi.
Müsilaj için plan devreye girdi

Müsilaj için plan devreye girdi

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.