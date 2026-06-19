Mahkeme kurup haraç kesmişler

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı örgüte 9 Haziran’da operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 45 kişiden 33’ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Boyun’un 2 kız kardeşi ile 6 avukat da vardı. Dosyaya giren bilgilere göre örgüt, sözde “cemaat” adı altında mahkemeler kurdu. Bu toplantılara zaman zaman Boyun’un kız kardeşleri de katıldı.Zorla para almak istediği iş insanlarıyla otel, kafe gibi mekanlarda buluşan çete üyeleri, istedikleri meblağları söyledi. Vermek istemeyenler takibe alındı, ev, iş yerleri ve araçlarının fotoğrafları çekildi. Yurt dışı hatlar üzerinden iş insanları bu görüntülerle tehdit edildi.

Gözaltına alınıp tutuklanan avukatların çetede oynadığı rol de dosyaya girdi. Avukat Ç.M.Ö.’nün İtalya’ya giderek birçok kez örgüt elebaşı ile görüştüğü belirlendi. Bir gizli tanık Ç.M.Ö.’den şöyle bahsetti: “Uzun yıllardır örgütün avukatlığını yapar. Ama bir süredir kendisini göz önünde bulundurmamak adına farklı avukatları emniyet birimlerine göndererek örgüt içerisindeki şüphelilerin kendi istediği şekilde ifade vermelerini koordine eder. Kendi kontrolünde olmayan ve örgüt aleyhinde olan ifadelerde ise bizzat kendisi ya da farklı avukatlar üzerinden, şüphelilerin vermiş olduğu ifadenin, örgüt lideri Barış Boyun’un adını ve selamını kullanarak değiştirilmesini sağlar. Yine örgütün elde ettiği paraların cezaevindeki şüphelilere dağıtımıyla ilgili kendisinin de yer aldığını biliyorum. Ayrıca kurulan cemaatlerden elde ettikleri paralardan kendisi de pay alır.” Gözaltına alınan Avukat M.C.’nin operasyonda yakalanan bir örgüt üyesine “Y.B.’yi sorarlarsa tanımıyorum desin” dediği dosyada yer aldı.