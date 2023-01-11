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Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

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Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu kararı
Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyordu.

Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyordu.

İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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