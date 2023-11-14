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Mahkemeden Merdan Yanardağ'a tahliye

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir gazetedeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

17:32 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:32 - 14/11/2023 Salı
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Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Merdan Yanardağ ve avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Suzan Ayça Uğur katıldı.


Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yanardağ, yazılarında hakaret anlamına gelecek kelimeler olmadığını, bu yazıların yazı dizisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.


Kendisinin aynı zamanda sosyoloji doktoru olduğunu söyleyen Yanardağ, söz konusu yazıların eleştiri ve analiz amacıyla yazıldığını iddia etti.


Yanardağ son sözünde, beraatini talep etti.


Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yanardağ'ın üzerine atılı "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan beraatine karar verdi.


Mütalaadan


Mütalaada, sanık Merdan Yanardağ'ın "Birgün" adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğu belirtiliyordu.


Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyordu.



#Merdan Yanardağ
#beraat
#Mahkeme
17 dakika önce
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