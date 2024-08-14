Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor: TBMM'de konuşacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.





Abbas'ın ilk durağı Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'la 5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.





Erdoğan-Abbas görüşmesinde; İsrail'in katliam saldırıları, Gazze'deki insani kriz ve ateşkes arayışları gündemde olacak. İran-İsrail gerilimi başta olmak üzere bölgede yükselen tansiyon da ele alınacak.





Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Saat 15.00'te başlayacak oturumda Genel Kurul'a hitap edecek. Oturumu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.





TBMM 15 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak





Abbas'ın Meclis'e hitabı, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik alçak suikastın ardından Türkiye'nin, Filistin'e desteğinin bir kez daha en güçlü şekilde ilan edilmesi anlamını taşıyor.





Abbas'ın Meclis'e geleceği gün, grubu bulunan tüm partilerin geniş katılımla bu ziyarete destek vermesi bekleniyor. İsrail'in katliamına sert tepki gösteren Genel Kurul, daha önce de Filistin'e desteğini açıklamış, Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.









Erdoğan Abbas'ı eleştirmişti





Filistin liderinin Ankara ziyareti, Erdoğan’ın Abbas’ı hedef alan eleştirilerinin ardından geliyor olması açısından da önemli.





Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ABD Kongresi'ne davet eden ve konuşmasını ayakta alkışlayan Amerikalı Kongre üyelerini sert dille eleştirmişti.





Türkiye’de bazı muhalefet partileri ise Erdoğan’ı "eleştirmekten başka bir şey yapmamakla" suçlamış ve bugüne kadar niçin Mahmud Abbas’ı ve İsmail Haniye’yi TBMM’de konuşma yapmak için çağırmadığını sorgulamışlardı.





Temmuz ayı sonunda Rize’yi ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada muhalefetin eleştirilerine “Size davet etmediğimizi kim söylüyor?” yanıtını veren Erdoğan, “Davet ettiğimiz hâlde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde her toplantıda dile getiriyoruz” demişti.





Şehit Haniye de davet edilecekti





Erdoğan, Ağustos ayı başında yaptığı bir başka konuşmada, Abbas’ın yanı sıra Haniye’yi de Ankara’ya davet etmeyi planladıklarını şu ifadelerle kaydetmişti:





Biz ayın 15'inde Meclisimizde Mahmud Abbas'ı konuşturmanın planı içindeydik. İsmail Haniye kardeşimizi de aynen burada yine konuşturalım demiştik. Hatta Meclis mi olsun yoksa bu salonumuz mu olsun diye de Meclis Başkanımızla onun planlarını yapıyorduk. O planı yaparken, hemen ertesi gün maalesef şehadeti duyduk.



















