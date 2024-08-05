Mahmud Esad Coşan Hocaefendi doğum gününde Gelibolu'daki Azebler Namazgâhında yad edilecek

Avustralya'da 2001'de vefat eden ilim adamı Mahmud Esad Coşan, Gelibolu'nun önemli simgelerinden biri olan Azebler Namazgâhında 17 Ağustos'ta düzenlenecek programda anılacak.

Mahmud Esad Coşan Vakfı'ndan (MEC Vakfı) yapılan açıklamaya göre, ilmi ve sosyal çalışmalarıyla tanınan Coşan'ın doğumunun 89. yılı vesilesiyle "Doğuş Azebler" başlıklı anma programı

düzenlenecek.

Mahmud Esad Coşan

Çanakkale Boğazı'nın girişinde yüksek bir tepe üzerinde inşa edilen Azebler Namazgâhında kılınacak sabah namazıyla başlayacak programda duaların yer aldığı "İşrak" ibadeti ve Coşan için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duasının ardından buluşmaya katılan misafirlere ikramlarda bulunulacak.

Azebler Namazgâhı

Gelibolu'daki tarihi ve zarif bir mekân olan Azebler Namazgâhı, kitabesine göre Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen ve şu an Türkiye sınırları içindeki bulunan namazgâhların en eskisi olarak biliniyor.

Osmanlı döneminde deniz seferine çıkacak "Azebler" olarak bilinen donanma erleri tarafından ibadet amacıyla ilk durak yeri olarak kullanıldığı için bu adı alan namazgâh, 14. yüzyıldan bugüne korunmasının yanı sıra tarihi ve mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Azebler Namazgâhı

Ahmed-i Bîcân Efendi kardeşler de yad edilecek

Ayrıca Gelibolu'da yaşamış dönemin meşhur alimlerinden "Yazıcıoğlu Kardeşler" olarak da bilinen "Muhammediyye" ve "Envâru'l-Âşıkîn" isimli eserleriyle tanınan Yazıcıoğlu Muhammed ve Ahmed-i Bîcân Efendi kardeşler de bu buluşmada yad edilecek isimler arasında yer alıyor.

Bölge bu dönemde ilim ve fikir dünyamızda çok büyük etkileri olan alimleri yetiştirmiştir. Dilimize, kültürümüze katkısı olan "Muhammediye" adlı kitabın müellifi Yazıcıoğlu Mehmed Efendi ve onu bu eseri kaleme almaya teşvik eden Ahmed Bîcân Efendi bu bölgede yaşamışlardır. Bilindiği üzere Muhammediye yazıldığı günden itibaren coğrafyamızda rağbet gören çokça okunan Peygamber sevgisini anlatan bir eser olarak günümüze ulaşmıştır.

Geçen yıl da Mahmud Esad Coşan'ın doğum yıl dönümü dolayısıyla talebeleri, akrabaları ve sevenlerinin katılımıyla Azebler Namazgâhında, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ve Coşan'ın dünyaya geldiği Ahmetçe köyünde anma programı düzenlenmişti.

Mahmud Esad Coşan kimdir?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde Halil Necati Efendi ile Şadiye Hanım oğlu olarak 14 Nisan 1938'te dünyaya gelen Mahmud Esad Coşan, 1942 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Babası vasıtasıyla dönemin tanınan ilim adamlarından Serezli Hasib Efendi ve Abdülaziz Bekkine Efendi ile tanışan ve sohbet meclislerine devam eden Coşan, Vefa Lisesi'nin ardından devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünden 1960’ta mezun oldu.

Hacı Bektaş Veli ve Makalat adlı tezi ile 1972 yılında doçent unvanını aldı. Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye adlı takdim teziyle 1982 yılında profesör unvanını alan Coşan,

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1987'de emekli olduktan sonra ömrünü sosyal çalışmalara adadı.

Coşan, akademik çalışmaların yanı sıra sivil toplumun gelişmesi için birçok vakıf ve derneğin kurulmasına sağlarken yurt içi ve yurt dışında toplumsal gelişim için aile eğitim programları ile çevre koruma çalışmalarına öncülük etti.