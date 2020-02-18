Mahrem irtibat mercek altında

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 20 şüphelinin işlemleri sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, gözaltı süreleri tamamlanan şüphelilerin farklı illerden getirtilmeleri, dijital malzemelerinin incelemede olması ve henüz ifadelerinin tam alınmamış olması nedeniyle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması talebiyle hakimliğe başvurdu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, yakalanan 20 şüphelinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu

GÜNDEM FETÖ CIA’ya yardım ediyor

KOĞUŞ ARKADAŞI İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüpheliler E.E. ve E.B.’nin emniyet yapılanmasında yer alan “mahrem yönetici’’ pozisyonunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada, şüpheli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuş arkadaşının “tanık’’ sıfatıyla ifadesi alındı. Tanık ifadesinde, şüpheli Sarıcaoğlu’nun kendisine, “FETÖ ile irtibatının bulunduğunu’’ söylediğini iddia etti. Koğuş arkadaşının, daha önce savcılığın, daha önce tespit ettiği bir “mahrem imamı’’ soruşturma makamlarıyla paylaşması üzerine, bu kişinin ifadelerini dikkate aldığı kaydedildi.

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalandı.

Yine şüpheli Sarıcaoğlu’nun gözaltına alınan eşi ve doktor olan ağabeyinin örgütle bağlantısı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin ağabeyinin görevinden ihraç edildiği, akabinde dönüş yaptığı kaydedildi. Yine ağabeyinin eşinin de hemşire olduğu ve daha önceden kamudan ihraç edildiği belirtildi.

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Gözaltına alınan bir kısım şüpheli polislerin, örgüt evinde toplantı yaptıkları ve bunun baz ve HTS kayıtlarınca da delillendirildiği ifade edildi. Şüphelilerin, FETÖ’nün emniyet yapılanmasında yer alan “mahrem imam’’ pozisyonundaki şahıslarla irtibatının bulunduğu ve soruşturma kapsamında bu irtibatın araştırıldığı öğrenildi.

KARARIN TARİHİ DİKKAT ÇEKİCİ

Altuğ Verdi

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yaptığı Üsküdar ve Çengelköy’de bölgesinde darbecilere engel olmuştu. Örgüt mensupları da darbe girişiminden hemen sonra şehit müdür Verdi’yi “işkenceci polis’’ olarak lanse edip hedef göstermeye çalışmışlardı. Soruşturmayı yürüten makamlar, 2017 yılında Rize’ye emniyet müdürü olarak atanan Verdi’nin, 11 Aralık 2018 günü şehit edilmesini, 10 Aralık 2018 günü ise “Çengelköy ve Kuleli’deki darbe girişimi davası”nda karar çıkmasını ise dikkat çekici buluyor.