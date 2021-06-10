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Makam Dağı yolu yenileniyor

Ergani'nin en önemli tarihi, kültürel ve dini mekanı olan; Zülkif Peygamber'in makamının bulunduğu Makam Dağı yolu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yenileniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Makam Dağı yolu yenileniyor
Makam Dağı yolu

Ergani'nin en önemli tarihi, kültürel ve dini mekanı olan; Zülkif Peygamber'in makamının bulunduğu Makam Dağı yolu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yenileniyor. Makam Dağı zirvesine çıkan betonarme yol üzerine zemin malzemesi serilerek, yol kilitli parke taşı ile döşeniyor. Çalışmaların tamamlanması ile hem konforlu bir ulaşım hem de estetik bir görünüm sağlanacak.

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