​Makam Dağı yolu yenileniyor

Yüzde 99'u su olan müsialjın sudan arınmış halini Bakan Yardımcısı Birpınar görüntüledi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, müsilajın laboratuvar ortamında yüzde 99'a yakın su olan bir salgı olduğunu, yayınladığı video ile açıkladı.



Birpınar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Müsilaja daha yakından bakalım. Yüzde 99'u SU olan bir salgı. Ancak suyu bir filtreden geçirmek suretiyle ayırmak oldukça güç. Laboratuvar ortamında yapılan analizde de bu net bir şekilde görülüyor.



Peki müsilajı topladık. Sudan nasıl arındıracağız?' ifadelerini kullandı.

