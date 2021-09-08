Gündem Makas atan alkollü sürücü dehşet saçtı
İSTANBUL

Makas atan alkollü sürücü dehşet saçtı

Küçükçekmece Halkalı’da, daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü bir şekilde kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada kimse yaralanmazken, sürücü gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Makas atan alkollü sürücü dehşet saçtı
Haydar Y’nin kullandığı araç ise karşı şeritte park halindeki başka araca çarparak takla attı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başakşehir istikametine 34 PBE 73 plakalı Nissan markalı aracıyla giden Haydar Y., makas atarak ilerledi. Kontrolünü kaybeden Haydar Y., aynı yöne giden Meltem B., idaresindeki 34 DAR 776 plakalı SEAT İbiza markalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Meltem B’nin kullandığı araç refüje çıkarken, Haydar Y’nin kullandığı araç ise karşı şeritte park halindeki başka araca çarparak takla attı.


  • Kazada yaralanan olmazken, Haydar Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Sürücü trafik canavarı çıktı

Polisin olay yerinde yaptığı alkol testini Haydar Y. ret etti. Sürücünün kimliğini sorgulayan polis ekipleri, Haydar Y’nin daha önce ehliyetine iki kere alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve alkol testini üç sefer ret etmekten de hakkında işlem yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri Haydar Y’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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