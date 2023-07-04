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Makasın cezası hafif

İzmir’de geçtiğimiz cuma günü 5 kişinin ölümüne yol açan trafikte makas atma suçuna verilen ceza tartışma konusu oldu. Para ve hapis cezalarının caydırıcı olmadığını belirten uzmanlar, araçların bağlanması, ceza ve sigorta primlerinin yükseltilmesi gibi ilave yaptırımlar öneriyor.

04:00 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Tolga Yurdakul.

Tolga Yurdakul.

Trafikte makas atma olarak nitelendirilen ani şerit değiştirme nedeniyle çok sayıda trafik kazası yaşanıyor. Son olarak İzmir’de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının makas atma nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Avukat Tolga Yurdakul, cezai yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi. Trafik kazalarını engelleyecek yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yurdakul, “TCK’nın 85’inci maddesine göre birden fazla ölümle sonuçlanan kazalarda 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, mahkemenin suçu bilinçli taksir olarak değerlendirmesi halinde ise ceza 22,5 yıla çıkabiliyor” dedi. Tehlikeli araç kullananların trafik sigorta primlerinin yükseltilebileceğini anlatan Yurdakul, “Araç bağlama gibi yaptırımların uygulanabilir. Ayrıca tehlikeli araç kullananlara kesilen 4 bin 64 liralık ceza yeterli değil” diye konuştu.

5 kişi ölmüştü

İzmir’de 30 Haziran’da 5 kişinin ölümü 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının 19 yaşındaki sürücünün makas atmasından kaynaklandığını hatırlatan Yurdakul, ani şerit değiştirilmesi nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığını ifade ederek, yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.



#trafik kazası
#Mahkeme
#Ceza
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