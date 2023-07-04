Makasın cezası hafif

Trafikte makas atma olarak nitelendirilen ani şerit değiştirme nedeniyle çok sayıda trafik kazası yaşanıyor. Son olarak İzmir’de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının makas atma nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Avukat Tolga Yurdakul, cezai yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi. Trafik kazalarını engelleyecek yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yurdakul, “TCK’nın 85’inci maddesine göre birden fazla ölümle sonuçlanan kazalarda 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, mahkemenin suçu bilinçli taksir olarak değerlendirmesi halinde ise ceza 22,5 yıla çıkabiliyor” dedi. Tehlikeli araç kullananların trafik sigorta primlerinin yükseltilebileceğini anlatan Yurdakul, “Araç bağlama gibi yaptırımların uygulanabilir. Ayrıca tehlikeli araç kullananlara kesilen 4 bin 64 liralık ceza yeterli değil” diye konuştu.