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Battalgazi’ye spor sahaları

İlkokuldan üniversiteye kadar bütün gençleri kapsayan çok sayıda projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol’ sahalarının açılış töreni gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Malatya haber: Battalgazi’ye spor sahaları
İlçeye kazandırılan ‘Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol’ sahalarının açılış töreni gerçekleştirildi.

İlkokuldan üniversiteye kadar bütün gençleri kapsayan çok sayıda projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol’ sahalarının açılış töreni gerçekleştirildi.

  • Gençlik ve Spor Yatırımları kapsamında Sosyal Yaşam Merkezi’nin yan kısmında yapımı tamamlanan spor sahaları, düzenlenen törenle vatandaşların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Malatya İl Müftüsü Veysel Işırdar’ın okuduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesilen spor sahalarında ilk maçı ise AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.

Osman Güder
Osman Güder

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki vatandaşların rahatça spor yapma olanağı bulabileceği alanların sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirtti.

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