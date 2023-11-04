Malatya kendi enerjisini üretiyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından, Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında ülke genelinde ilk defa uygulanan 3’ü enerji tabanlı olmak üzere 4 farklı proses ile atıkların bertarafı sağlanırken, 3 farklı yöntemle elektrik enerjisi üretiliyor. “Minimum Atık, Maksimum Enerji” hedefiyle atıklar ekonomiye kazandırılırken, Malatya il merkezi ve ilçelerden toplanarak Orduzu Katı Atık Entegre Tesisine getirilen günlük 500-600 ton evsel katı atıktan geri dönüşüm malzemeleri, atıktan türetilmiş yakıt ve organik atıklar şeklinde Orduzu Katı Atık Entegre Tesisi’nde ayrıştırılıyor.





8 BİN 510 HANENİN İHTİYACI KARŞILANIYOR

Atıktan türetilmiş yakıt, Gazifikasyon Tesisinde kullanılarak 4 MW/h, Biyometanizasyon Tesisinde organik atıklardan 1 MW/h, Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde LFG sistemi ile 4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor. Ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra kalan katı atıklar, Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na transfer edilerek 500 bin metreküp (metreküp) hacme sahip olan lotta depolanıyor ve Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanında çöp gazından 2,4 MW/h elektrik enerjisi üretiliyor.





SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR

Öte yandan Kapıkaya Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda bulunan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nde ise günlük 150 mekreküp çöp sızıntı suyu arıtılarak, alıcı ortama deşarj ediliyor. Bu sayede su ve toprak kirliliği önlenerek “Sürdürülebilir Çevre” hedefine ulaşılıyor. Orduzu Katı Atık Entegre Tesisi’nde katı atıklardan elektrik enerjisi üretilirken bir yandan da üretim sonucunda açığa çıkan ısı değerlendirilerek, alanda bulunan serada fide ve süs bitkileri yetiştiriliyor.



