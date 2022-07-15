Malatya su altı aramada gücüne güç kattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi arama kurtarma çalışmalarında da daha etkin bir şekilde hizmet vermek amacıyla hem araç hem de yetişmiş personel sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından su altı arama ve kurtarma hizmetinde kullanılmak üzere araç alımı gerçekleştirildi. Ayrıca su altı arama ve kurtarma personel sayısı da artırıldı. Büyükşehir Belediyesinde araç tanıtımı ve dalgıçlara belge taktimi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE ÇALIŞIYOR

İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma timinin 6 olan sayısının 8’e yükseltildiğini ifade eden Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı su altı arama kurtarma timimiz Türkiye’nin en köklü timlerinden. 2000 yılında kurulan timimiz kurulduğu dönemde Türkiye’de ikinciydi. Profesyonel bir arama kurtarma timimiz var. Kurulduğu günden itibaren sadece Malatya’da değil, doğu, güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. Timimizde görev yapan personel sayımız 6 iken başkanımızın su altı arama kurtarma timimize verdiği önemden dolayı sayımızı 8’ e çıkardık. Ayrıca yeni bir araç da timin kullanımına verdik” dedi.

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‘SAYILI İTFAİYE TEŞKİLATLARINDAN’

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının Türkiye’de gözde bir teşkilat olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya ve bölgemizde bulunan illerde su altı arama çalışmalarını yapmak için su altı timimiz 2000 yılında kurulmuştur. Timimizin hem araç gereç, hem yeni materyaller açısından ve mevcut insan kaynaklarının daha güçlü hale getirilmesi açısından itfaiye daire başkanımıza gerekli talimatları verdik. Bu anlamda arama kurtarma timimiz 8 kişilik bir ekiple eğitimlerini aldılar. Timimizle alakalı araç gereç ve bütün materyaller yenilenerek temin edildi. Arkadaşlarımız 24 saat, haftanın 7 günü ve 365 gün göreve hazırlar. Arama kurtarma ekibine yeni katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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BAŞKAN GÜRKAN’DAN UYARI

Özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan ot yangınları ve serinlemek isteyen vatandaşların sığ sulara girmemesi noktasında uyarılarda bulunan Başkan Gürkan, “Hemşehrilerimiz yaktıkları ateşleri muhakkak söndürsünler. Sigara izmaritlerini yerlere atmasınlar. Atılan bir izmarit ile tutuşan otlar, büyük ormanlık alanların yanmasına sebep olabiliyor. Hemşehrilerimizden bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini temenni ediyorum. Diğer taraftan havaların ısınması münasebetiyle vatandaşlarımızın serinlemek amacıyla göl, baraj, dere gibi sulara girme içgüdüleri gelişiyor. Dolayısıyla özellikle vatandaşlarımıza serinlemelerini güvenli havuzlarda yapmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.