Malatya'da aile ortamında sevgi dolu şölen

Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin(MİAD) sosyal sorumluluk projelerinden Sevgi Evleri, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak çocuklar için sünnet şöleni düzenledi. Geleneksel hale gelen ve bu sene 20’incisi gerçekleştirilen sünnet şölenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ve çok sayıda davetli katıldı. Karagöz -Hacivat gösterisi, palyaço ve müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

AİLE ORTAMI SUNUYOR

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Çocuk Evleri Sitesi’nde düzenlenen sünnet töreninde konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, böylesi güzel bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi. Türkiye’nin devlet koruması altındaki çocuklara bakma anlamında 2007’den sonra önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Şahin, geçmişte öğrenci yurdu mantığıyla çocuklara bakıldığını, şimdi ise sevgi evleri yönteminin aile ortamı sunduğunu söyledi.

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PROJE SOSYAL HASSASİYETTEN DOĞDU

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı konuşmada “Sevgi Evleri’nden önce Malatya’nın çocuk esirgeme kurumu hem Türkiye’ye hem de dünyaya çok kötü bir fotoğraf vermişti. O fotoğraflar Malatya’nın ve Türkiye’nin hafızasından çıkarılmalıydı. MİAD’ın çok değerli üyeleri, Malatya’ya bir kez daha sahip çıktı ve 2008 yılında bu Sevgi Evleri projesini hayata geçirdi. Şimdi burada yapılan bu şölen ile çocuklarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.