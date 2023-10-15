|
Gündem

Malatya'da ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde ailesiyle tartışan kişinin evini ateşe vermesi sonucunda 3 ev ve bir mescitte hasar oluştu.

00:55 . 15/10/2023 Pazar
AA
Yangında zarar gören mahalleye ait elektrik hattı, TEDAŞ ekipleri tarafından tamir edildi.

Yangında zarar gören mahalleye ait elektrik hattı, TEDAŞ ekipleri tarafından tamir edildi.

İlçenin kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 ev ve bir mescitte hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, yangını Emrah Ş'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.

Aile üyeleriyle sorunları olduğu belirtilen Emrah Ş'nin, evde istenmediğinin söylenmesi üzerine sinirlenerek evi ateşe verdiği öne sürüldü.


#Malatya
#yangın
#Darende
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?