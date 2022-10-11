Malatya'da iki grup arasında tartışmada bıçaklar çekildi: Üç yaralı

Olay, gece yarısı kent merkezi eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda meydana geldi.
İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.F.B. sol bacağına aldığı bıçak darbeleriyle, iki kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı halde olay yerinde bir süre ambulans bekleyen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet bıçak buldu.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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Olay, Tacin Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı.
Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kısa süren kovalamacada sürücü araçla birlikte çok kaçamadan yakalandı.
Araçtan inmek istemeyen sürücü Ayhan A. (27) ile akrabası İbrahim A. (26) araçtan zorla indirilirken, araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı.
. Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç sürücüsü Ayhan A. “Polisten neden kaçtınız?” sorusuna “Amirim arabanın bağlaması var. Kur’an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok” dedi.
Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A. arama yapan polis memurlarına “Hakkınızı helal edin“ diyerek helallik istedi.
Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı.
Polisten kaçan sürücüye, muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL ve sigortasız araç kullanmaktan 196 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.
Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi
Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi
Ters yola girip polisleri peşine takan sürücü yakalanınca helallik istedi
Aksaray'da polisi görünce ters yola girip kaçan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanınca “Neden kaçtınız?" sorusuna “Arabanın bağlanması var" deyip polislerden “Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.
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Olay, saat 00.15 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.
İstanbul- Elazığ seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsünün lastiği, Ankara'nın girişinde patladı.
İddiaya göre sürücü bir süre bu şekilde yoluna devam etti.
Birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı.
Yoldan geçen sürücülerinin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park ederek, yolcuları tahliye etti.
Yolcular indikten kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Polis, karayolu üzerinde önlem alarak, trafik akışını durdurdu. Yangın ise çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında birçok yolcunun valizlerinin yandığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaştırılan yolcuların bir başta otobüsle seyahate devam edeceği öğrenildi.
Olay sırasında çevrede bulunan halı saha işletmecisi Erdal Armağan, \"Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs sürüşe devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü\" dedi.
Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey, \"Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı\" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da faciadan dönüldü: Patlak lastikle yol alan yolcu otobüsü alev topuna döndü
İstanbul'dan Elazığ'a giden yolcu otobüsü Ankara'da alev alev yandı. Otobüste bulunan yolcular son anda tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.
Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Adana'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.