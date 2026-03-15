Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı

10:1015/03/2026, Pazar
DHA
Yaralıların tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. O.Y.'nin kullandığı 44 AEB 800 plakalı otomobil ile M.M.'nin kullandığı 44 MA 2839 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.M. ile aynı otomobildeki A.E. ve A.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Malatya
#trafik kazası
#Tecde Mahallesi
