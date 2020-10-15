Malatya'da işçi servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Dünya

Miçotakis'e bir darbe daha: 150 yıllık firma üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

Hem ekonomik krizle, hem de koronavirüs salgını nedeniyle çöküşte olan Yunanistan'a bir darbe daha geldi. Ülkede 155 yıldır faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos'un, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı açıklandı. Şubat ayında otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait firma ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut da temmuzda Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.