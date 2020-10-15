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MALATYA

Malatya'da işçi servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Malatya'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerine Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki 44 S 0620 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

DHA
Malatya'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA
Kazada yaralanan 14 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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