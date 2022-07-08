Malatya’da lavantanın sanayisi oluşacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ile 2018 yılında Arguvan ilçesi İçmece mahallesinde 3 dekarlık alanda Isparta ilinden getirilen 6 bin adet Lavandula Angustifolia çeşidi ile ekimine başlanan Lavanta bitkisinin 2022 yılı hasadına katıldı.

‘ERGUVAN LAVANTA İLE YENİDEN ÇİÇEK OLDU’

Lavanta hasadı için düzenlenen programda bitkinin çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Arguvan’da Arguvan Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemiz Park Bahçeler Daire Başkanlığımız ortaklaşa yapmış olduğu hasat programında birlikteyiz. Lavanta bahçeleri çiçek olan Arguvan’ı yeniden bir çiçek yapmış. Tarıma fazla elverişli olmayan bu alanların değerlendirilerek lavanta bitkisinin ekimi gerçekleştirilmiş. Geçen yıl da verimi ve kalitesi yüksek bir verim alındı. Arguvan Belediye Başkanımızı bu ve benzeri çalışmalarında ayrıca paydaş olarak çalışmaktayız. Bu çalışmalarda emeği geçen Tarım İl Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemiz Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına ve Arguvan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Lavanta ayanı zamanda kozmetik sanayide kullanılan çok önemli bir bitkidir. Zamanla sanayisi oluşacak lavantanın daha geniş alanlarda ekiminin yapılması ve buradan işlenerek pazarlanması noktasında Belediyemizin çalışmalarına destek vereceğiz” diye konuştu.

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TURİZME KATKISI OLACAK

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Güzel bir bitkinin hasadın da birlikteyiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi bu konuda da nezaketini gösterdi. Bizleri kırmadan buraya kadar geldi. İlçemize katmış olduğu değer ve hizmetlerinden dolayı da Arguvanlılar adına teşekkür ediyorum” ifadlerini kullandı.

Lavantanın Arguvan’ın turizmine ciddi katkıları olacak bir bitki olduğuna değinen Kızıldaş, “İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ile çalışmalar yapmaktayız. Önümüzdeki yıllarda nane, kekik gibi bitkilerinde yağını çıkarabilmek için tesisleşme noktasında da çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

Tarım İl Müdürü Tahir Macit de, Arguvan’da bu tür ürünlerin yeterli seviyede üretiminin sanayisini de oluşturacağını belirterek “Arguvan ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bugün lavanta hasadını birlikte gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Selahattin Gürkan da Arguvan’ı ve bizleri onurlandırdı, teşekkür ediyoruz. Malatya’da önemli hizmetler yapıyor. Yapmış olduğu hizmetlerde her zaman yanında oluyoruz ve destekliyoruz” diye konuştu. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Ekilen tohumlar yeşerdi, fideler büyüdü. Şu an hasatlarıyla birlikte onur duyacağımız bahçeler imar edilmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı’ma, Tarım İl Müdürü’me ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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