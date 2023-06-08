Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Malatya'da otomobil devrildi.
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
M.D. (41) yönetimindeki
23 AAB 527
plakalı otomobil, Bent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti, polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla
Turgut Özal Tıp Merkezi
'ne kaldırıldı.
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41 dakika önce