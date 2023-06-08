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Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

09:41 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Malatya'da otomobil devrildi.

Malatya'da otomobil devrildi.

Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.D. (41) yönetimindeki
23 AAB 527
plakalı otomobil, Bent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti, polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla
Turgut Özal Tıp Merkezi
'ne kaldırıldı.

#Malatya
#kaza
#yaralı
41 dakika önce
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