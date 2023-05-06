Malatya'da seçim için konteyner hazırlanıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kentte, hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.
İçinde oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı konteynerler, Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerindeki ağır hasarlı okulların bahçesinde güvenli bölgelere kuruluyor.
Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerlerde, seçmenler vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Yıkımın yaşandığı Battalgazi'de 192 bin 383 seçmen, Yeşilyurt'ta da 212 bin 262 seçmen, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullanacak.