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Malatya'da seçim için konteyner hazırlanıyor

Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 14 okulun bahçesine, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim konteynerleri kuruluyor.

10:15 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kentte, hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.


Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme işleminin aksamaması ve sorun yaşanmaması için seçim konteynerleri hazırlattı.

İçinde oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı konteynerler, Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerindeki ağır hasarlı okulların bahçesinde güvenli bölgelere kuruluyor.


Yeşilyurt'ta 13, Battalgazi'de ise 1 okul bahçesine yerleştirilecek konteynerlerde 14 Mayıs'ta seçmenler sandık başına gidecek.

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerlerde, seçmenler vatandaşlık görevini yerine getirecek.


Yıkımın yaşandığı Battalgazi'de 192 bin 383 seçmen, Yeşilyurt'ta da 212 bin 262 seçmen, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullanacak.




#Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri
#konteyner
#Malatya
#SEÇİM
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