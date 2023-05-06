Malatya'da seçim için konteyner hazırlanıyor

Deprem felaketinin ardından 11 şehirde yeni yapılaşma süreci başlatılmıştı. Bu kapsamda şehir ve köylerde 650 bin konut inşa edilecek. Şimdiye kadar ise 132 bin konutun temeli atıldı, 125 bin konutun ihalesi tamamlandı. İşte il il yapılacak konut ve köy evlerinin sayıları..