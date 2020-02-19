Malatya’da vizyon projeler için ilk adım

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeni Şire ve Buğday Pazarları Projesinin bilgi sunumu Nikâh Sarayı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Buğday Pazarı ve Şire Pazarı esnafı katıldı.

PAZARLAR PAYDAŞLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Selahattin Gürkan

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentlerin kültürü, tarihi mirası, yaşam ve ticaret merkezlerinin korunup, gelişimlerini sürdürülebilir halde olması için çağın gerektiği vizyona sahip olması gerektiğini söyledi. Başkan Gürkan, Şire ve Buğday Pazarlarının Malatya için çok önemli iki pazar olduğunu ifade ederek “Şire Pazarı ve Buğday Pazarı hem fiziki mekân, hem içindeki esnaf ve hem de oraya gelip alışveriş yapanlar açısından bizim için son derece önemli. Bunların hepsi bir bütündür” ifadelerini kullandı.

‘ARTI VE EKSİLERİNİ MASAYA YATIRDIK’

Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Gürkan, “Şire Pazarı Malatya’nın kangren olmuş yarası gibi, keza Buğday Pazarı da öyle. Yıllar önce zamanın usul ve esaslara göre yapılmış merkezler. Bu merkezlerde işi olanlar, ticaret yapan insanlar şu anki halinden çok dertliler. Ticaretin kalbinin attığı bu iki pazarın izbe ve kötü durumdan kurtarılması gerekli. Göreve gelir gelmez de buralarla ilgili olarak kişiler, kurumlar, odalarla görüşmeler yaptık. Hamalı, temizlikçisi, tuvaletçisi, nakliyatçısı, esnafı, işçisi, ziyaretçisi, kantarcısıyla tek tek görüşerek, artı ve eksilerini masaya yatırdık. Yeni projeler de bu eksende oluşturuldu” şeklinde konuştu.

REKLAM

KAYISI MALATYA İÇİN BİR HAZİNE

Her iki pazar içinde çok güzel birer proje hazırlandığını ifade eden Gürkan, “Hazırlanan proje nihai proje değil. Sizlerin proje üzerinde fikir ve düşünceleriniz alınacak. Öneri ve talepleriniz sonrasında projede revize yapılacak. Dünya kayısı üretiminin yüzde 70-75’i Malatya’da gerçekleşiyor. Yine kuru kayısı üretimi de büyük oranda bizim elimizde. Bu bizim için bir hazine ve dünya pazarında hak ettiği değeri görmesi için de sunumundan pazarlamasına, üretiminden ulaştırmasına kadar en iyi şekilde planlanması gerekir. Bu anlamda da Şire Pazarının bir numara olması gerekir. Bir numara olması içinde bu noktada gereken özveri ve fedakârlığın yapılması önemli” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından, yeni yapılacak olan Şire ve Buğday Pazarlarının projesinin sunumu yapıldı. Programa katılan esnaflar yapılacak proje ile ilgili duygu, düşünce ve görüşlerini sundular.