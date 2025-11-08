Malatya’da yaban keçileri görüntülendi

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Arapgir, Doğanyol, Doğanşehir, Pütürge başta olmak üzere kırsal alanlarda sık sık vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu kez Yazıhan ilçesinde kayda girdi.