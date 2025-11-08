Malatya’da yaban keçileri görüntülendi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Arapgir, Doğanyol, Doğanşehir, Pütürge başta olmak üzere kırsal alanlarda sık sık vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu kez Yazıhan ilçesinde kayda girdi.
Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi kırsalında dağlık bölgede vatandaşlar tarafından fark edilen yaban keçileri, bir süre sürü halinde gezindikten sonra gözden kayboldu.