Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya’da yaban keçileri görüntülendi

Malatya’da yaban keçileri görüntülendi

10:438/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yaban keçileri böyle görüntülendi
Yaban keçileri böyle görüntülendi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Arapgir, Doğanyol, Doğanşehir, Pütürge başta olmak üzere kırsal alanlarda sık sık vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken bu kez Yazıhan ilçesinde kayda girdi.


Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi kırsalında dağlık bölgede vatandaşlar tarafından fark edilen yaban keçileri, bir süre sürü halinde gezindikten sonra gözden kayboldu.



#Malatya
#yaban keçisi
#Yazıhan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM 100 bin lira banka promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?