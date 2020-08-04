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MALATYA

Malatya'daki deprem anında korkutan görüntü - Malatya haberleri

Malatya'da korkutan görüntü: Deprem anında toz bulutu oluştu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Deprem anında oluşan toz buluntu böyle görüntülendi.
Deprem anında oluşan toz buluntu böyle görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği açıklandı.

Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem anında toz bulutu görüntülendi

Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

Pütürge'de meydana gelen 5,2'lik deprem anında oluşan toz bulutu kamerada
OYNAT 00:46
Pütürge'de meydana gelen 5,2'lik deprem anında oluşan toz bulutu kamerada
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

Vatandaşlar panik yaşadı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

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Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı: Bu fay 6.5'in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki deprem Elazığ'da da hissedildi
OYNAT 00:51
Malatya'daki 5,2 şiddetindeki deprem Elazığ'da da hissedildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.
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Malatya'da deprem

İlk belirlemelere göre büyüklüğü 5.2 çevre illerden de hissedildi.

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