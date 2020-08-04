Malatya'da korkutan görüntü: Deprem anında toz bulutu oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği açıklandı.

GÜNDEM Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem anında toz bulutu görüntülendi

Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

OYNAT 00:46 Pütürge'de meydana gelen 5,2'lik deprem anında oluşan toz bulutu kamerada Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi. BiP'te paylaş

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Vatandaşlar panik yaşadı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.