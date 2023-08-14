Malatya'daki 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saha tarama çalışmalarına başlandığını duyurdu. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada ise "An itibariyle olumsuz bir durum yok" denildi. Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamada, Malatya'da saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.