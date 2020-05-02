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MALATYA

Malatya’nın gençliği merkezde buluşacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melekbaba Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gürkan “Bölgede gençlerin enerjilerini atabilecekleri ve buluşma noktası olabilecek alanların oluşturulması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melekbaba Gençlik Merkezi inşaatı
Melekbaba Gençlik Merkezi inşaatı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük alan üzerinde inşaatı devam etmekte olan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a yapmış olduğu ziyarette, Büyükşehir Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir de eşlik etti.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan inşaat alanında incelemelerde bulundu.

YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tesisin temelinin atılması noktasında Gençlik Spor Bakanlığı ile yoğun temaslarının olduğunu dile getirdi. Başkan Gürkan, “Bugün buradaki inşaatın yerinde görülüp incelenmesi ve yapılan çalışmaları takip etme noktasında buradaki proje yöneticileri ile temaslarda bulunduk. Yapılan çalışmalar hakkında bizlere bilgiler verdiler. Gençlik Merkezi toplam 58 dönüm arazi üzerinde yapılan ilk bina, bu alan içerisinde 2 bin 500 kişilik spor salonu, tam kapasiteli yaklaşık 2 bin 500 seyircili tam olimpik açık çim saha, kapalı halı sahalar olacak” dedi.

Spor Kompleksi olma noktasında çalışmaları sürdürdüklerine değinen Başkan Gürkan şöyle devam etti;

“Bölgede gençlerin enerjilerini atabilecekleri ve disiplin kazanabilecekleri alanlarının oluşturulması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buranın yolunun yapılması için ilçe belediyesi ile görüşüp, eksik kaldığı takdirde ekiplerimizin takviye etmesi noktasında gerekli talimatları verdik. Bu çalışmaların Malatya’mıza, bölgemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

MUHTAR: BİZİM İÇİN YÜZ YILLIK ÖZLEMDİ

  • Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi mahallemizi ziyarete geldiler. Gençlik Merkezimiz bizim 100 yıllık bir özlemimiz idi. Bu bölgede gençler için spor alanları yoktu. Gençler burada spor yapabilecek. Emeği geçen başta Spor Bakanımız ile Gençlik Spor İl Müdürü ve yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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