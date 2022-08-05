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MALATYA

Malatya’yı korkutan deprem uyarısı

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Haber Merkezi İHA
Malatya’yı korkutan deprem uyarısı
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İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, “Malatya, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir“ dedi.
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda deprem uzmanı olan Doç. Dr. Onur Onat’tan Malatyalılar için korkutan deprem uyarısı.
Doç. Dr. Onur Onat, Malatya’nın, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki deprem riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, kent merkezinde ciddi manada çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.
“Pütürge ve Erkenek segmentleri 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir”

'Fay hatına çok yakın'

Malatya’nın Doğu Anadolu fay hattına çok yakın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Onur Onat, ”Malatya Doğu Anadolu’nun en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi fakat şöyle bir talihsizliği var, Doğu Anadolu fay hattına da çok yakın. Doğu Anadolu fay hattının da Pütürge ile Erkenek segmentinin tam birleştiği noktada bulunmakta. Malatya’yı bekleyen iki riskli deprem senaryolardan biri Pütürge segmentinde kırılmamış olan kısmın kırımı bu durumda 6.6 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Özelliklede Sincik başlangıç noktasında bulunan Erkenek segmentin de kırılmasıyla da yapılan hesaplamalara göre maksimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem riski Malatya’yı beklemektedir. Doğu Anadolu fay hattı yerleşim yerlerine 20 , Malatya merkeze 40 kilometre mesafede yer almaktadır. Bir deprem senaryosunda maalesef 0.15 G ila 0.3 G arasında bir deprem ivmesi beklenmektedir. Bu ivmede 7 ila 10 şiddetinde bir deprem üretebilir” dedi.
“Kent merkezinin elde geçirilmesi gerekiyor”
Kent merkezinde ki yapısal durumun elden geçirilerek akademik çalışmaların yapılması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Onur Onat, ”Malatya, Doğu Anadolu fay hattının iki segmentinin birleştiği bir noktada bulunmaktadır tabi bu bir risktir. İnsan hayatını etkileye bilecek mesafe 20 kilometreye kadar düştü. 20 kilometre insanların yaşam merkezlerinin başladığı nokta. Malatya merkezi düşünecek olursak, 40 kilometre mesafede buda çok ciddi tahribat yapabilecek düzeyde. Özellikle Malatya merkezin elde geçirilmesi ve akademik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda biz bir yıl önce önemli bir adım attık. ‘FBG-2021-2566: Malatya’daki Tarihi Eserlerin Operasyonel Modal Analizi ve Sismik Performans Değerlendirmesi’ başlığıyla bir proje sunduk. Üniversitemizde projemize kıymet vererek ihtiyaç duyulan cihazları almamızı sağladı. Gerek, Büyükşehir Belediyesi gerek Battalgazi Belediyesi ‘nin bizlere çok değerli destekleri olmuştur. Bu anlamda Belediye Başkanlarımız ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem
GÜNDEM
Malatya'da şiddetli deprem

Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
FOTOĞRAF 14
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Duyuruda, depremin yerin 6.72 kilometre derininde meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.
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BAKAN KURUM: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ<br><br>Deprem sonrası açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, \"İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.\" ifadelerini kullandı.
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VALİ DUYURDU: OLUMSUZ DURUM YOK<br><br>Malatya Valisi Aydın Baruş, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, \"Şu an için olumsuz bir durum yok. Sahada araştırma devam ediyor. Can kaybı ve yaralanma yok. Artçı sarsıntılar devam ediyor, vatandaşlarımız tedbirli olsun.\" dedi.
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AFAD'DAN AÇIKLAMA: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR<br><br>AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya'ya geçmiş olsun denilirken, \"Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.\" denildi.
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BİR DEPREM DAHA<br><br>Pütürge'de ilk depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
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Görür, \"Arkadaşlar, Malatya- PütürgeTekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12112021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım\" dedi.
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\"BU HATTA İLERLİYOR\"<br><br>Prof. Görür, \"Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır. Sevgiyle\" ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan önce 5.2 daha sonra 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yetkililer, halkı paniğe sürükleyen depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığını duyurdu. Yer Bilimci Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen iki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan-Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım. Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor." dedi.
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