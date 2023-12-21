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Malezya limanlarını İsrail'e yasakladı

Malezya, İsrail bayraklı ve İsrail'e ait tüm gemilere, limanlarını yasakladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliam ve zulmüne yanıt niteliğinde olan yasağın derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

04:00 - 21/12/2023 Thursday
Güncelleme: 01:08 - 21/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tüm ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’deki soykırıma tüm hızıyla devam eden terör devletine uluslararası tepkiler her geçen gün artıyor. Son olarak Malezya, işgalci gücün Filistinlilere yönelik "zulmünü" gerekçe göstererek İsrail bayraklı ve bu ülkeye ait tüm gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklandığını duyurdu. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada yasağın, İsrail'in Filistin'e saldırılarındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğunu ve derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

KATLİAMA VE ZULME YANIT

Eski hükümetin kararıyla İsrail merkezli şirketlerin ve gemilerin 2005'ten bu yana limanlara yanaşmasına izin verildiğini belirten Enver, bu kararın geçersiz kılındığını kaydetti. Enver, "Bu yaptırım, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden katliam ve zulmünün, temel insani ilkeleri hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine yanıttır" ifadesini kullandı. İsrail'e ait ve İsrail bayraklı gemilerin yanı sıra 2002'den bu yana giriş izni verilen İsrailli denizcilik şirketi ZIM'a ait tüm gemilerin ülkedeki limanlara yanaşmasının süresiz olarak yasaklandığını belirten Enver, İsrail'e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirildiğini duyurdu.



#İsrail
#Malezya
#Politika
#Ticaret
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