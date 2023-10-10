Malikiye'deki terör yuvası dağıtıldı

Temi’lerden PKK saflarında 16 terörist öldü. Temi’nin örgüte katılan ilk çocuğu Janda Temi. Beka Vadisi’nde eğitim alıp dağa çıkan Janda Temi 1994’te Siirt’te etkisiz hale getirildi. Temi’nin diğer kızı Rohani de o yıl örgüte katıldı. O da 1997’de Zaho Dağı’nda öldürüldü. PKK’ya yıllardır lojistik ve insan kaynağı desteği veren Aveşe Temi 2020’de öldü. Son operasyonla Temi’nin üçüncü çocuğu M. Temi de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, devam eden harekata ilişkin bilgi verdi. Milli Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitüleri’nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Güler, 1 Ekim'den bu yana bölgede 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı: “1,3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK/KCK, PYD/YPG’nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir.”