Gündem Maltepe Belediyesine grev kararı asıldı
POLİTİKA

Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Haber Merkezi AA
İşçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda 23 Şubat'ta greve gitmeyi planlıyor.
İşçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda 23 Şubat'ta greve gitmeyi planlıyor.

DİSK-Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube ile Maltepe Belediyesi şirketleri Mataş ve Maltepe Mataş'ın üyesi bulunduğu SODEMSEN arasında 2020'den beri yürütülen ve 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuca varılamadı.

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Maltepe, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy Belediyesi'nde çalışan Genel-İş üyesi işçiler, Maltepe Belediyesi önünde toplanarak, çeşitli sloganlar attı.

Sendika, emekten yana olan tüm kişi ve kurumlara, destek çağrısında bulundu.

Burada grup adına konuşma yapan DİSK/Genel-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Yenigün Özen Dolgun, işverenin kabul edilebilir bir teklifle masaya oturmaması halinde greve çıkacaklarını söyledi.
  • Sağlık emekçilerinden sonra pandemiden en çok etkilenen kesimin belediye çalışanları olduğunu savunan Özen,
  • "Üyelerimizin insanca yaşayacak bir ücret almaları, insanca çalışılacak ortamın ve iş barışının sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Üyelerimizin sürekli işiyle, ekmeğiyle tehdit edilmesinden vazgeçilip, işverenin kabul edilebilir bir teklifle müzakere masasına oturmadığı, taleplerimizi karşılamaya yönelik girişimde bulunmadığı takdirde 23 Şubat'ta greve çıkıyoruz" dedi.

Belediye binası girişine grev kararının asılmasının ardından işçiler dağıldı.

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