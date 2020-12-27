Maltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet devrildi

Hayat

Moda sektörü tesettürü anlamadı

Dünyaca ünlü model Halime Aden geçtiğimiz ay modelliği bıraktığını açıklayarak annesi gibi samimi bir Müslüman olarak yaşamak istediğini bunun moda dünyasında mümkün olamayacağını söyledi. Aden’in alkışlanan bu kararı gözleri tesettürlü fenomenler üzerinden para kazanmayı seçen moda dünyasına çevirdi.