Maltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet devrildi

Kaza saat 08.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.
Mehmet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 BVM 144 plakalı inşaat firmasına ait kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
- İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarttı.
Sürücü Yılmaz ve arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.