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İSTANBUL

Maltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet devrildi

Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet orta refüje devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Mehmet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 BVM 144 plakalı inşaat firmasına ait kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

DHA
Kamyonet, Küçükyalı köprülü kavşağı yakınında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.
  • İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarttı.

DHA
Takla atan kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Ali E. yaralandı.

Sürücü Yılmaz ve arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.

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