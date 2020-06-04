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Gündem Maltepede çakarlı define avcıları yakalandı
İSTANBUL

Maltepe'de çakarlı define avcıları yakalandı

İstanbul'un pek çok yerini talan eden definecilerin adresi bu kez Maltepe Başıbüyük ormanı oldu. Ormanda kazı yaptığı belirlenen biri polis 3 kişi gözaltına alındı. Maltepe'de oturan ve zaman zaman Başıbüyük'teki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir vatandaş, "Bu bölgede yaşıyorum. Dağdan kekik toplamaya geliyorum. Sabah geldiğimizde her geçen gün kazılar yapıldığını görüyoruz. Tarihe zarar veriyorlar. Belli ki burada geçmişi baya eski tarihi yapı var. Ama defineciler burayı ve birkaç yeri kazıyla mahvetmişler. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz"dedi.

Haber Merkezi DHA
Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.
Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.

31 Mayıs günü Başıbüyük Ormanı'nda kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kazılmış bir çukur ve iş makinesi olduğunu gördü. Bölgede ayrıca orman muhafaza memurlarıyla karşılan ekipler, bir kişinin memurlara polis kimliği göstererek bölgeden uzaklaştığını öğrendi. Bunun üzerine kepçe operatörü S.U ile görüşen polis ekipleri operatörün bölgeye gelirken cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler üzerinden bölgeden uzaklaşan araç plakalarını tespit etti.

Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki otomobillerin Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Otomobil içindeki polis memuru A.E, Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli V.B ve kepçe operatörü S.U yasal işlemlerin yapılabilmesi için Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.

Kazı alanındaki kepçe orman muhafaza deposuna götürülürken, otomobilde bulunan tablet, çakar lamba, dedektör, GPS cihazı, 3 adet el telsizi, karat okuyucu, adaptör, el feneri ve polis memuru A.E'ye ait bir adet tabancaya el konuldu. Ayrıca Başıbüyük Ormanı'ndaki izinsiz kazıya karıştığı tespit edilen M.E.S ve E.S ise aranıyor.

Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.

"Her geçen gün kazılar yapıldığını görüyoruz"

Öte yandan ormanlık alanda ağaç ve çalıların arasında çok sayıda çukur olduğu görüldü. Çevre sakinleri özellikle son iki aydır kazılı alanların arttığını ifade ederek bölgede endişe içinde dolaştıklarını belirtti. Defineciler tarafından kazı yapılan bazı alanlarda ise tarihi yapı olduğu düşünülen taşlar dikkat çekti.

Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatıldı ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.

Maltepe'de oturan ve zaman zaman Başıbüyük'teki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir vatandaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu bölgede yaşıyorum. Dağdan kekik toplamaya geliyorum. Sabah geldiğimizde her geçen gün kazılar yapıldığını görüyoruz. Tarihe zarar veriyorlar. Belli ki burada geçmişi baya eski tarihi yapı var. Ama defineciler burayı ve birkaç yeri kazıyla mahvetmişler. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Birkaç kere kazma ve kürek buldum. Yeni kazılmış alanlar buldum. Gezdiğimiz için görüyoruz. Buraya gece piknik yapmaya gelenler de var. Tabii ki endişeliyiz. Buraya gelen adamların nasıl insanlar olduğunu bilmiyoruz. Üzerlerinde kesici, delici aletler olabilir bu yüzden tedirginiz."

"İki, üç aydır hastalıktan dolayı kazılar daha da artmış"

Ormanın girişindeki mesire bölümünde piknik alanı bulunan bir esnaf, ise şöyle açıklamada bulundu:

"Gece geliyorlar. Benim piknik alanım var aşağıda ve görüyorum. Sabah baktığımda çok yerde çukurlar, kazılmış alanlar var. Hepsi ormanın içinde kaçıyorlar. Eskiden kazıyorlardı yine kazmaya başlamışlar. Şimdi daha çok arttı. İki üç ay içinde özellikle hastalıktan dolayı yukarı kimse çıkmıyor diye daha da artmış. Kimse görmüyor tabii daha çok kazmışlar. Ormanın dört tarafında kazılan yerler var. Nasıl yapıyorlar göremiyorsun. Sabah geldiğimizde manzara böyle oluyor. Ormanın içi delik deşik."

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