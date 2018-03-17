GündemMaltepede trafik kazası 1 ölü
İSTANBUL

İstanbul Maltepe'de kaza: 1 ölü

Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü

Maltepe'de hafriyat kamyonuna çarpan sebze yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Haber MerkeziAA
Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Kandemir'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Kandemir'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolu Altıntepe mevkisi Ankara istikametinde Altıntepe yönüne seyreden Ahmet Kandemir'in (21) kullandığı 26 SU 617 plakalı sebze yüklü kamyon, emniyet şeridinde park halinde olduğu öğrenilen Sinan Başak idaresindeki 34 JC 6274 plakalı hafriyat kamyonuna arkasından çarptı. Kazada sürücülerden Kandemir araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Kandemir'in öldüğü belirlendi.

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Kandemir'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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