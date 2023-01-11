Maltepe’deki yangında üç gecekondu küle döndü

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
FOTOĞRAF 15
Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
Maltepe'de korkutan yangın: Üç gecekondu kül oldu
Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, iki gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında üç gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Ersan Sansu (22) yönetimindeki 34 EC 8466 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Nuri Ortaca yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1877 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Hatalı şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki aracın da ön kısmı büyük hasar gördü.
Can pazarının yaşandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçedeki hastanelere götürüldü.
Kazayı haber alan yaralı yakınları da hastanelere giderek, yaralılar hakkında bilgi almaya çalıştı.
Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ersan Sansu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sansu’nun yapılan ilk incelemesinde ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrika servis midibüsü ile sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirtilen kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.