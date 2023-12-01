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Malzemeci teröristler 82 kişiyi yakalattı

Bitlis’te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun detayları netleşti. Buna göre, yaşam malzemesi almak için şehir merkezine gelen 4 teröristi yakalayan ekipler, MİT desteğiyle örgütle iltisaklı 82 kişiyi de gözaltına aldı.

04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:12 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yaşam malzemesi için şehir merkezine gelen 4 şüphelinin yakalanmasıyla birlikte birçok ilde eş zamanlı operasyon başladı. Bitlis merkezli birçok ide yapılan baskınlarda PKK/KCK ile ilişkisi olduğu belirlenen 82 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmatta ele geçirildi. İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulama da ise, örgütle ilişkisi olduğu belirtilen 108 kişi belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan MİT ve emniyet birimlerinin de katıldığı operasyonda 82 kişi yakalandı.

FİNANSMAN KONUSUNDA ETKİN

Yakalanan kişilerin terör örgütü PKK’ya üye olma, yardım, yataklık etme ve terör örgütünün finansmanı konusunda etkin oldukları iddia edildi. Bitlis merkezli operasyonların İstanbul, Muğla, Adana, Van olmak üzere birçok şehirde sürdüğü kaydedildi. Operasyonlar bir çok tabanca, fişek, şarjör ve örgütsel malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi.


AK Partili Akbaşoğlu'dan HDP'li Beştaş’ın iddialarına tepki: Kürtlerin düşmanı PKK’dır!
AK Partili Akbaşoğlu'dan HDP'li Beştaş’ın iddialarına tepki: Kürtlerin düşmanı PKK’dır!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın iddialarına tepki gösterdi. Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin “hayır” oyu veren HDP ile AK Parti arasında gerilim tırmandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in açıklamalarına tepki göstererek, kayyum atamasını eleştirdi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bazı belediyelerde “terör” suçları nedeniyle görevlendirmeler yapıldığını hatırlattı. Akbaşoğlu, “Utanması gerekenler varsa çocukları dağa kaldıranlara söz söylemeyenler kızlarımızın gerçekten Güneydoğu Anadolu’dan, güneyden, Türkiye’nin her tarafından kaçırılarak dağa kaldırılıp maalesef onlara en aşağılık muameleleri yapan PKK terör örgütüne, onlara bir şey söylemeyenlerin utanması lazım” ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Muş Annelerinin evlat nöbetini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu şöyle konuştu: “Diyarbakır ve Muş annelerine oradaki dağa kaldırılan çocuklara kavuşmak, aile sıcaklığını hep beraber hissetmek isteyen Kürt annelerine bakamayanlar utanmalıdır. Biz Türk’üyle, Kürt'üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle AK Parti olarak onların hizmetkarıyız. Geçtiğimiz ay Kars’a ve Bitlis’e gittim, orada yapılan hizmetleri yerinde gördüm. Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle Sünni’siyle 85 milyon insanımıza hizmet etmek bizim en büyük şiarımızdır, en büyük onurumuzdur. Sonuç itibarıyla, bu milletin hakkını PKK'ya peşkeş çeken belediyelere “Dur” demeyenler utanmalıdır. Çok açık ve seçik bir şekilde ifade ediyorum ki hiç kimse hakikatleri ters yüz edemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bu manada, hukuk devletinin gerekleri bütün idareleri bağlar ve gereği yerine getirilir. Biz, bu konuda bütün bu iftira ve suçlamaları Kürtlerin düşmanı ithamını kendinize çeviriyoruz. Kürtlerin düşmanı PKK’dır, PKK’yla beraber hareket edenlerdir.”


#Operasyon
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#Bitlis
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