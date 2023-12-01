Malzemeci teröristler 82 kişiyi yakalattı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın iddialarına tepki gösterdi. Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin “hayır” oyu veren HDP ile AK Parti arasında gerilim tırmandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in açıklamalarına tepki göstererek, kayyum atamasını eleştirdi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bazı belediyelerde “terör” suçları nedeniyle görevlendirmeler yapıldığını hatırlattı. Akbaşoğlu, “Utanması gerekenler varsa çocukları dağa kaldıranlara söz söylemeyenler kızlarımızın gerçekten Güneydoğu Anadolu’dan, güneyden, Türkiye’nin her tarafından kaçırılarak dağa kaldırılıp maalesef onlara en aşağılık muameleleri yapan PKK terör örgütüne, onlara bir şey söylemeyenlerin utanması lazım” ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Muş Annelerinin evlat nöbetini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu şöyle konuştu: “Diyarbakır ve Muş annelerine oradaki dağa kaldırılan çocuklara kavuşmak, aile sıcaklığını hep beraber hissetmek isteyen Kürt annelerine bakamayanlar utanmalıdır. Biz Türk’üyle, Kürt'üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle AK Parti olarak onların hizmetkarıyız. Geçtiğimiz ay Kars’a ve Bitlis’e gittim, orada yapılan hizmetleri yerinde gördüm. Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle Sünni’siyle 85 milyon insanımıza hizmet etmek bizim en büyük şiarımızdır, en büyük onurumuzdur. Sonuç itibarıyla, bu milletin hakkını PKK'ya peşkeş çeken belediyelere “Dur” demeyenler utanmalıdır. Çok açık ve seçik bir şekilde ifade ediyorum ki hiç kimse hakikatleri ters yüz edemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bu manada, hukuk devletinin gerekleri bütün idareleri bağlar ve gereği yerine getirilir. Biz, bu konuda bütün bu iftira ve suçlamaları Kürtlerin düşmanı ithamını kendinize çeviriyoruz. Kürtlerin düşmanı PKK’dır, PKK’yla beraber hareket edenlerdir.”