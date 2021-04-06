Gündem Mamak Arama Kurtarma Ekibinden nefes kesen tatbikat
ANKARA

Mamak Arama Kurtarma Ekibi’nden nefes kesen tatbikat

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Türkiye'de Afet Eğitimi Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Mamak Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Mamak Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUT) ekibine afet eğitimi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak Arama Kurtarma Ekibi’nden nefes kesen tatbikat
Mamak Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUT) ekibine afet eğitimi verildi.

Belediye personelinin olası bir afet durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Nerede, ne zaman, ne şekilde geleceği bilinmeyen afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerde can ve mal kaybının olmaması en büyük temennimiz. Her türlü tehlike anında Mamak Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7/24 hazır durumda. Ekipteki arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Mamak’ta, Türkiye’de hatta yurt dışında yaşanabilecek tüm afetlere karşı ekibimiz yetiştirilmiş durumda. İnsan yaşamı bizler için çok önemli bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.

Film gibi

Mamak Belediyesi bünyesinde, afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapacak MAKUT ekibi eğitim çalışmalarına başladı. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde sosyal mesafe kuralları ve Covid-19 salgını tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir dizi eğitimle AFAD eğitmenleri tarafından Mamak Belediyesi çalışanlarından kurulan MAKUT ekibi 5 günlük eğitim aldı. Eğitimlerin ilk 2 gününde, arama-kurtarma üzerine teorik olarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimlerin 3. Gününden itibaren ise AFAD’a ait Uygulama Merkezinde deprem enkazında kurtarma eğitimi verildi. Eğitimin son gününde ise MAKUT ekiplerince nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta 40 görevli personelden oluşan Mamak Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, senaryo gereği depremde yıkılan binada arama ve kurtarma işlemleri yaparak enkaz altında kalan yaralıları tespit ederek ulaşmaya çalıştı.


Sismik dinleme cihazlarıyla enkaz altında canlı olup olmadığının tespitinin yapılması ile başlayan tatbikatta, kameralı görüntü alma, ardından da karotla beton kırılarak yaralıya ulaşıldıktan sonra sedyeye konulan yaralının ambulansa taşınma uygulaması yapıldı. Kısa sürede enkazdaki yaralılara ulaşarak profesyonel bir şekilde müdahale eden MAKUT ekipleri, tatbikatın sonunda tam not aldı.

Abone Ol Google News
İstanbulda ilginç kaza

İstanbul'da ilginç kaza

​Bisikletli genç yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı.
İşçiler görünce panikledi

İşçiler görünce panikledi

​Ümraniye'de cami inşaatında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeliden emekli amirallerin gece bildirisine tepki: Darbe çağrısıdır cezasız kalamaz

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

​104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki.
Sağanak ve<br>fırtına uyarısı!

Sağanak ve
fırtına uyarısı!

Sıcaklıklar artıyor yağışlar devam ediyor.
Barajlarda istikrarlı yükseliş

Barajlarda istikrarlı yükseliş

​İstanbul barajlarında ne kadar su var?
Olimpiyatlarda<br>Kuzey Kore depremi

Olimpiyatlarda
Kuzey Kore depremi

Sporcularını korumak için çekildiğini açıkladı.
Ataşehir'de feci kaza

Ataşehir'de feci kaza

​Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi.
Barış buluşmasında<br>silahlar konuştu

Barış buluşmasında
silahlar konuştu

​İki aile arasındaki silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.