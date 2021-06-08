Mamak Belediyesi tüm mahallelerde hizmette: Yollar açılıyor trafik rahatlıyor

Geçtiğimiz yıl 8790 metre yol açımı gerçekleştiren

Mamak Belediyesi, bu yılın başından itibaren 1990 metre yol açtı.

Özellikle yeni yapıların arttığı ve yol ihtiyacının doğduğu mahallelerde yeni yollar açarak ulaşılabilir bir Mamak için çalışmalara devam edildiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,

”Vatandaşlarımızın yol sıkıntısını gidermek ve rahat ettirmek için fen işleri ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Ulaşım noktasında bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve ilçe insanımızın yaşam şartlarının kolaylaşması için daha çok koşacak, daha çok yorulacağız.

Hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bize durmak yakışmaz. Daha güzel bir Mamak için, koşmaya, yorulmaya devam edeceğiz. Güzel Mamak’ın kalkınması için yeni ve güzel yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz” diye konuştu.