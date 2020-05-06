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Gündem Mamak ekmeğini paylaşıyor Bu çarşıya imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak
ANKARA

Mamak ekmeğini paylaşıyor: Bu çarşıya imkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak

Ramazan ayı ve koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşlara destek olmak için sosyal yardımlarını yoğunlaştıran Mamak Belediyesi, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak yeni bir çalışma gerçekleştiren belediye, “İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak” sloganıyla, Mamak’ta bulunan 10 noktaya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı Gönül Çarşısı kurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak'ta Gönül Çarşısı kuruldu.
Mamak'ta Gönül Çarşısı kuruldu.

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan ve uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine ekmek ve gıda malzemesi götürmeleri amaçlanan Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturuyor. Hayırseverler raflara aldıkları ürünleri yerleştirerek destek olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da raflara bırakılan gıdalardan ihtiyaçları kadarını alabilecek.

Mamak Belediyesi, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Bu çarşıda iyilik var

Gönül Çarşısı projesi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra yardımlaşmayı, paylaşmayı ve iyiliği öğretmeyi amaçladıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Hayırseverlerin, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık ediyoruz. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Bu iyilik projesinin tüm Mamak’ı kuşatmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz getirdikleri her ürünün muhakkak ihtiyaç sahibinin evine gideceğini bilsinler. Zor günler dayanışma ile aşılır” dedi.

10 noktaya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı Gönül Çarşısı kuruldu.

Gönül Çarşılarının yerleri ise şöyle;

Tıp Fakültesi Caddesi

Şafaktepe mahallesi

Boğaziçi mahallesi

Yeşilbayır mahallesi

Küçükkayaş mahallesi

Kıbrısköyü mahallesi

Kutludüğün mahallesi

Lalahan mahallesi

Başak mahallesi

İmam Alim Sultan Caddesi

Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturuyor.
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