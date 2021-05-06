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ANKARA

Mamak’a ikinci bebek kütüphanesi

Pek çok ülkede sayısı hızla artan bebek ve çocuk kütüphanelerinin Mamak’ta da sayıları gittikçe artıyor. Mamak Belediyesi Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nin ardından, Akdere mahallesinde Akdere Bebek Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak’a ikinci bebek kütüphanesi
Mamak Belediyesi Akdere Bebek Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi içerisinde 123 metrekarelik alanda bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı Bebek Kütüphanesi, ebeveynleriyle gelen 0-3 yaş grubu bebeklerin nitelikli vakit geçirmelerini saplayacak etkinlikler yapması ve en önemlisi, çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyor.

Kitaplarla erken tanışıyorlar

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu kaydederek, eğitim yaşını sıfıra indirdiklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için Mamak’ımızda ikinci Bebek Kütüphanemizi açtık. Tüm vatandaşlarımızın gelip kütüphaneden faydalanmalarını istiyoruz. Ücretsiz bir şekilde vereceğimiz kitapların çocukların gelişimlerinde kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek, okumanın bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekleyecek. Şimdiden tüm annelerimiz ve yavrularımız için hayırlı olsun” dedi.

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