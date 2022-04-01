Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mamakta Kütüphanede Hayat Var programı düzenlendi
YEREL GÜNDEM

Mamak’ta “Kütüphanede Hayat Var” programı düzenlendi

“58. Kütüphaneler Haftası” kapsamında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde “Kütüphanede Hayat Var” temalı konferans ve söyleşi programları düzenlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Mamak’ta “Kütüphanede Hayat Var” programı düzenlendi
​Mamak’ta “Kütüphanede Hayat Var” programı düzenlendi

Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir de katıldı.

Mamak Kaymakakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada kütüphanelerin öneminden bahsetti, açtığı 19 kütüphaneyle Mamak’a yeni bir soluk getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise Mamak Belediyesi olarak eğitim, kültür,sanat alanında önemli projelere imza attıklarını söyledi, karşılığında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl, “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görüldüklerini hatırlattı.

“Kütüphanede Hayat Var” programı Yazar Prof. Dr. İbrahim Tüzer’in verdiği konferansla devam etti.

Ayrıca “Okumanın Nörobiyolojisi” başlıklı söyleşi programı da düzenlendi. Söyleşinin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacit Arslantekin yaptı, Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Yalçın ise görüşlerini paylaştı.

Yazar İdil Hafızoğlu “Temel Yazmadan Hikayeye Yolculuk” başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, Yönetmen Murat Çeri ise “Kitap ve Sinema” başlığı altında öğrencilerle söyleşide bulundu.

Katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür sertifikası verildi.

Ruble yoksa gaz da yok

Ruble yoksa gaz da yok

​Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti.
Dünya Kupası kuraları çekiliyor

Dünya Kupası kuraları çekiliyor

​Katar'da yapılacak olan organizasyonda eşleşmeler belli olacak.
Marmaraya ramazan tarifesi: Seferler cuma ve cumartesi günleri 02.00ye kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede hayata geçireceğiz.

Marmaray'da<br>yolcu rekoru

Marmaray'da
yolcu rekoru

​Hızla bir milyon yolcu hedefine yaklaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu gerçekleştirirsek büyük mutluluk duyacağız.

İlk kez ortaya çıktı: Dün gibi duruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.