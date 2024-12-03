Mamazadeler adliyede: 8 şüpheli savcılıkta

Başkentte Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında kurulan sözde hayvansever derneği ile toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Dernek Başkanı Buket Özgünlü ile akrabaları da yer alıyor. Gözaltına alınan Özgünlü ve ailesiyle birlikte yakın çevresinin mali işlemleri mercek altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde derneğe ait barınakta çalışan yabancı uyruklu 9 kişinin ise sigortasız olduğu öğrenildi.





20 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sokak hayvanları için toplanan bağışları amacı dışında kullanan şüphelilerin, 20 milyon lira haksız kazanç sağladıklarına ilişkin inceleme başlatılmıştı. Şüphelilerin, derneğe ait barınaktaki hayvanların mama ve diğer ihtiyaçları için topladıkları paraları kurdukları şirketler üzerinden amacı dışında kullanıp, haksız kazanç sağladıkları belirtildi.





EŞİ FİRARİ

Dernekle ilişkili toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor. Bu çerçevede 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 8'i, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınırken, şüphelilerden Buket Özgünlü'nün kocası Tuna Boyacı’nın yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ait adreslerde arama yapıldı. Çeşitli belgelere el konuldu.



