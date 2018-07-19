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POLİTİKA

Man yalanı pahalıya patladı

Başkan Erdoğan ve yakınları hakkında “Man Adası’na para transferi yaptıkları” iftirası atan Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek. Böylece Man ile ilgili 3 davada toplam tazminat miktarı 698 bin oldu. Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’a hakaret içeren karikatürü paylaştığı için de soruşturma başlatıldı. Erdoğan karikatürle ilgili olarak 72 CHP’li vekile suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek.
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle daha önce defalarca kez tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez bir rekora imza attı. Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptığı iddiasını görüşerek karara bağlayan Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, sözkonusu iftiradan ötürü Kılıçdaroğlu'nun yasal faiz hariç toplamda 359 bin Türk Lirası tazminat ödemesine hükmetti. Erdoğan ve çevresi hakkındaki iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davasını sonuçlandıran mahkeme, 359 bin liralık manevi tazminatın davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesi kararını verdi.

500 BİN LİRAYI BULABİLİR

Buna göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22'şer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye de 13'er bin lira tazminat ödeyecek. Toplamda 359 bin liraya denk gelen tazminat miktarının, Kasım 2017'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte 500 bin lirayı bulacağı belirtiliyor. Son kararla birlikte Kılıçdaroğlu, Man Adası iftiralarından dolayı açılmış 3 davanın toplamında 698 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu. İki farklı konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin açılmış 2 davada Kılıçdaroğlu, 197 ve 142 bin TL tazminata mahkum edilmişti. CHP Lideri’nin bir TV programındaki açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmış 2 dava ise sürüyor.

KARİKATÜR DAVALIK

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'Tayyipler alemi' paylaşımında bulunduğunu belirten Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı bildirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a hakaret içerikli 'Tayyipler alemi' başlıklı karikatürü sosyal medyada paylaşmış ve CHP'li milletvekillerine de 'karikatürü yayın' talimatı vermişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözkonusu karikatürden ötürü Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li hakkında suç duyurusunda bulundu.

Para şehit ailelerine

Man Adası iftirasından ötürü toplamda 359 bin lira tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu, bu rakamın 60 bin lirasını BAYKAR A.Ş Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a ödeyecek. Terör örgütü PKK ile mücadelede çok önemli görevler ifa eden milli insansız hava aracı Bayraktar'ın üreticisi şirket, Kılıçdaroğlu'ndan gelecek tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağını açıkladı. BAYKAR şirketince yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açılan davada Mahkeme, Yön. Kur. Başkanımız Özdemir Bayraktar'a 60.000 TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Bu tazminatı şehit ailelerimize bağışlayacağız" denildi.

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