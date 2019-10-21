Manastırda Mehmetçik’e dua

Mardin Deyrülzaferan Manastırı’nda düzenlenen ayinde Türkiye’deki azınlık cemaatleri temsilcileri, Mehmetçik için dua etti. Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Deyrülzaferan Manastırı’nda Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz’ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söylendi. Süryani Kadim, Süryani Katolik, Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerin katıldığı ayinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerin selameti, ülkenin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmeleri için topluca dua edildi.

BARIŞ VE HUZUR İÇİN

Toplumsal barışı, istikrarı, huzuru yüceltmek için bir araya geldiklerini söyleyen Metropolit Saliba Özmen, barışın tüm halklar, inançlar ve kültürlerin geleceği için hayati önem taşıdığını aktardı: “Barış Pınarı Harekatı’nda vatanları uğruna şehit düşen vatan evladı askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu harekatın başta Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması, en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için didinenlere ve barışı sağlayanlara vadedilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarımızı ve dualarımızı esirgemeyelim.”

Büyük destek

Deyrülzaferan Manastırı'nda Barış Pınarı Harakatı için ayin düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ruhani liderlerin destek mesajlarının okunduğu ayine Turabidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Samuel Aktaş, İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Ortodoks Metropoliti Melki Ürek, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan ile Rum, Musevi ve Keldani din adamları katıldı. Ayini Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.