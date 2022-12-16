'Manav cinayeti' şüphelisi kendini ihbar etti: Kaçmaktan yoruldum

Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi. Kadın devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.