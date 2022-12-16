'Manav cinayeti' şüphelisi kendini ihbar etti: Kaçmaktan yoruldum

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’nde, 11 Ekim 2018’de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Kokel (62), Mustafa Çelebi (32) ve Orhan Çınar (32) hayatını kaybetti.
‘Manav cinayeti’ olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti. Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de
"Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi.
Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNDEM
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Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi.
İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi.
Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş’in (27) odasına girdi.
İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.
Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdüBu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti.
Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı.
Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Erkek kardeş ağabeyinin kendisini vurduğunu söylediOlayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş’in kendisini vurduğunu söyledi. Çelişkiler ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, ağabeyini annesinin vurduğunu söyledi. Bayram Barış Keleş’in olay esnasında işyerinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi. Kadın devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.
Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli içmeleri yapılan Memnune Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.
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İstinye'de uyuşturucu pazarlığı yapan kişi ile annesi arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından kocasının silahıyla göğsünden vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Denizlinin Çameli ilçesinde yaşayan evli, 1 çocuk babası Bayram Tosunun 2009da kaybolmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri araştırma başlattı. İnşaat ustası Tosunun çalışmak için 31 Aralık 2009da Muğlanın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhanın yanına gittiğini tespit eden ekipler, Turhanın eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçenin ifadelerini aldı. Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosunun yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi.
Tosunun öldürülmüş olması ihtimalinden şüphelenen ekipler, 3 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Denizlide yaşamaya başlayan Turhan çiftinin olay sırasında kaldıkları Muğladaki evde 4 ay önce arama yapıldı. Duvarda kan izlerine rastlayan polis ekipleri örnekler aldı. Ancak aradan geçen sürede kanın bozulması nedeniyle DNA eşleştirilmesi yapılamadı. Konuyu takip eden ekipler, Kezban- Veysel Turhan çiftini, ardından da kayınbiraderi Kemal Biçeyi Denizlide tekrar gözaltına aldı.
KEMİK PARÇALARI KAYIP TOSUNA AİT ÇIKTIÖnce çelişkili ifadeler veren Kezban Turhan, daha sonra gerçeği anlattı. İfadesinde Bayram Tosunu Muğlaya çağırdıklarını söyleyen Kezban Turhan, kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan tarafından tabancayla öldürüldüğünü, cesedi ise dere yatağına gömdüklerini itiraf etti. Ekipler, geçen 29 Kasımda Tosunun öldürüldükten sonra gömüldüğü Muğlanın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesine gitti. Gözaltına alınan Kezban Turhan ile kardeşi Kemal Biçe, Tosunu gömdükleri yeri polise gösterdi.
Polis ve jandarma ekipleri, 2 kardeşin gösterdiği ormanda kazı çalışmaları yaparak Tosunun cesedini aradı. Aramalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayan bir kişinin 2018-2019 yılında Bayram Tosunun gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulduğu ve kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde örnekler alınarak DNA testine gönderildi.
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde kemiklerin 13 yıl önce öldürülen Bayram Tosuna ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Tosun öldürülmesiyle ilgili gözaltı alınan suçlarını kabul eden Kezban Turhan, eşi Veysel Turhan ve kardeşi Kemal Biçe tutuklandı.
13 yıllık sır perdesi: Ormanda kemikleri bulunmuştu; cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 3 yıl önce ormanda bulunduktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen kemik parçalarının, yapılan DNA sonucunda, 13 yıldır kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Bayram Tosun'a (40) ait olduğu saptandı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve suçlamayı kabul eden Veysel Turhan (52), eşi Kezban Turhan (48) ve kayınbiraderi Kemal Biçe (35) tutuklandı.