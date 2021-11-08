​Manavgat ayağa kalkıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Temmuz ayında meydana gelen ve büyük zarara neden olan orman yangınlarının izleri siliniyor. Bölgenin yeniden ihya edilmesi için başlatılan yatırımlardan aslan payını eğitim aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 105 milyon liralık yatırımla Manavgat’a 13 okulun yapılması için çalışma başlattı. Milli Egemenlik Mahallesi’nde 32, Ilıca Mahallesi’nde 24, Hatıplar Mahallesi’nde 24, Şelale Mahallesi’nde 24, Sorgun Mahallesi’nde 8, Karacalar Sülek mahallesinde 8, Demirciler Mahallesi’nde 4 derslikli yeni okul yapılacak.

FOTOĞRAF 10 Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri oldu. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt bitkisi oldu. Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, orman işletme müdürlükleri de yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbitin yanan alanlarda filizlendiğini tespit etti. Kesilecek ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için ya tohumlama ya da genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. 20 metrekarelik yanan alanda en az 15 kökün yeşerdiği gözlendi. Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, yangının hemen ardından çalışmalara başlayarak doğanın yeniden kendisini toplamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirten Çalış, Akseki'de dozer ve iş makineleri ile sürüm devam ederken tabiatın da kendisini yenilediğini söyledi. Çalış, “Sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit gibi bitkilerin kütük sürgünü vermek suretiyle yenilendiklerini gördük. Yılsonu itibariyle alanın gençleştirme çalışmasına başlamayı planlıyoruz\" dedi. Yapılan çalışmalarda tabiatı taklit etmeye çalıştıklarını ifade eden Çalış, “Tabiatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. En iyi ormancı tabiatı en iyi taklit edendir. Arazinin toprak ve ana kaya yapısına göre ya doğal gençleştirme ya da dikim yapılacak\" diye konuştu. Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi Manavgat'ta yanan orman küllerinden doğuyor: Yedi bitki türü filizlendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.

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300 YATAKLI HASTANE

Manavgat modern bir hastaneye de kavuşuyor. Çevre ilçelere de hizmet verecek olan 300 yataklı devlet hastanesi için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından proje ihalesi başlatılan Manavgat Devlet Hastanesi 2023’te hizmete açılacak. 100 yataklı Kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek hizmet binası ile hastanenin yatak kapasitesi 400’e çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgenin içme suyu, atık su, isale ve şebeke altyapı hatlarının yenilenmesi için de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 50 milyon lira kaynak aktardı. Su hatları için ihaleler yapıldı.

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DEV SPOR KOMPLEKSİ

Bölgenin en fazla tarım arazisine sahip ilçesi olan Manavgat’ta 68 bin 130 dekar tarım arazisini sulayacak kapalı devre sulama sistemiiçin de proje ihalesi yapıldı. Projeyle 12 kırsal mahallede tarımsal sulama yapılacak. Manavgat’ta spor alanında da yatırımlara start verildi. Manavgatlıların uzun zamandır beklediği Spor kompleksinin ihalesi yapıldı. 19 dönüm üzerine inşa edilecek spor kompleksinde yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra birçok branşta sporcunun yetişeceği spor salonu yer alacak.

Tuba Vural Çokal

Yeni evler teslim edildi

Bölgede hasar tespit çalışmalarının alevlerle mücadele sürerken başladığını anlatan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal şöyle konuştu: “Mahalle mahalle hasar tespiti yaptık. Devletimiz yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Evleri yanan vatandaşlarımız için ilk etapta konteynır evler hazırladık.

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Bir yandan da yeni evlerin inşaatına başladık. Bitenleri teslim ediyoruz. Vatandaşlarımıza zararlarını karşılamaları için ödemeler yapıldı. Traktörü yanana traktör, hayvanları zarar görene hayvan verildi. Afetten etkilenen tüm bölgeleri yeniden inşa ediyoruz.”