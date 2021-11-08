​Manavgat ayağa kalkıyor

Temmuz ayında çıkan orman yangınları Manavgat’ta büyük zarara neden oldu. Bölgede felaketin izleri silinirken, yeniden ihya çalışmaları ise sürüyor. Eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya birçok alanda devlet yatırımları başladı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Temmuz ayında meydana gelen ve büyük zarara neden olan orman yangınlarının izleri siliniyor. Bölgenin yeniden ihya edilmesi için başlatılan yatırımlardan aslan payını eğitim aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 105 milyon liralık yatırımla Manavgat’a 13 okulun yapılması için çalışma başlattı. Milli Egemenlik Mahallesi’nde 32, Ilıca Mahallesi’nde 24, Hatıplar Mahallesi’nde 24, Şelale Mahallesi’nde 24, Sorgun Mahallesi’nde 8, Karacalar Sülek mahallesinde 8, Demirciler Mahallesi’nde 4 derslikli yeni okul yapılacak.
Manavgat modern bir hastaneye de kavuşuyor. Çevre ilçelere de hizmet verecek olan 300 yataklı devlet hastanesi için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından proje ihalesi başlatılan Manavgat Devlet Hastanesi 2023’te hizmete açılacak. 100 yataklı Kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek hizmet binası ile hastanenin yatak kapasitesi 400’e çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgenin içme suyu, atık su, isale ve şebeke altyapı hatlarının yenilenmesi için de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 50 milyon lira kaynak aktardı. Su hatları için ihaleler yapıldı.
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DEV SPOR KOMPLEKSİ
Bölgenin en fazla tarım arazisine sahip ilçesi olan Manavgat’ta 68 bin 130 dekar tarım arazisini sulayacak kapalı devre sulama sistemiiçin de proje ihalesi yapıldı. Projeyle 12 kırsal mahallede tarımsal sulama yapılacak. Manavgat’ta spor alanında da yatırımlara start verildi. Manavgatlıların uzun zamandır beklediği Spor kompleksinin ihalesi yapıldı. 19 dönüm üzerine inşa edilecek spor kompleksinde yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra birçok branşta sporcunun yetişeceği spor salonu yer alacak.
Yeni evler teslim edildi
Bölgede hasar tespit çalışmalarının alevlerle mücadele sürerken başladığını anlatan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal şöyle konuştu: “Mahalle mahalle hasar tespiti yaptık. Devletimiz yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Evleri yanan vatandaşlarımız için ilk etapta konteynır evler hazırladık.
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Bir yandan da yeni evlerin inşaatına başladık. Bitenleri teslim ediyoruz. Vatandaşlarımıza zararlarını karşılamaları için ödemeler yapıldı. Traktörü yanana traktör, hayvanları zarar görene hayvan verildi. Afetten etkilenen tüm bölgeleri yeniden inşa ediyoruz.”